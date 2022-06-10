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فنون ومشاهير
بعد أنفها... زينب فياض إبنة هيفا وهبي تُجري عمليّة تجميل جديدة (صور)
Lebanon 24
10-06-2022
|
05:46
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أعلنت زينب فياض، إبنة الفنانة هيفا وهبي، أنّها خضعت لعمليّة تجميل لاسنانها.
ونشرت صورة وهي في عيادة أحد أطباء تجميل الاسنان.
وكانت قالت في منشور سابق: "تتذكروا يوم قلتلكن رح أعمل شغلتين زاعجيني بوجهي؟ ساويت المنخار، باقي الشي التاني".
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زينب فياض
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