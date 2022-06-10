بعد أنفها... زينب فياض إبنة هيفا وهبي تُجري عمليّة تجميل جديدة (صور)

أعلنت زينب فياض، إبنة الفنانة هيفا وهبي، أنّها خضعت لعمليّة تجميل لاسنانها.

ونشرت صورة وهي في عيادة أحد أطباء تجميل الاسنان.

وكانت قالت في منشور سابق: "تتذكروا يوم قلتلكن رح أعمل شغلتين زاعجيني بوجهي؟ ساويت المنخار، باقي الشي التاني".