نجوم السعودية يُطربون جمهور "ليالينا" تحت عنوان "عطا جوه"

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ليلتان طربيّتان من ليالي جدّة أشعلهما على مسرح "بنش مارك - ليالينا" ثلاثي سعودي مميز. أحيا الليلة الأولى كلٌ من الفنانين: ابراهيم الحكمي، موضي الشمراني وخديجة معاذ، أمّا في الليلة الثانية فشاركهم الفنان رعد المولد، وقد سادت الليلتين أجواء طربيّة مميّزة طيلة 5 ساعات، حيث لم يتوقف الجمهور خلالها عن التفاعل والهتاف الذي دوّى في أرجاء المسرح.وعبّر الحكمي عن فرحه بجمهور جدّة حيث وصفهم قائلاً "جمهور يخوّف وعظيم"، في إشارة منه إلى قوّة التفاعل بينه وبينهم. وفي تصريح له على هامش الحفل كشف الحكمي عن التحضير لألبوم منوّع بين الخليجي والمصري والعراقي، كما عبّر عن أمنيته تقديم عمل من كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ.وفور اعتلاء موضي الشمراني المسرح، استقبلها الجمهور بحب وشوق كبير. كعادتها، أشعلت الشمراني حماسة الجمهور بتشجيعهم من خلال جملتها المعروفة "عطا جوه". وكانت قد صرّحت في لقاء على هامش الحفل قائلةً: "أنا بين اهلي اليوم، كلّكم على راسي، ورح اغنّي على طلباتكم، سعيدة بتواجدي بينكم لمدة يومين، فخورة بكل ما أشوفه اليوم في موسم جدّة".أمّا الفنّانة خديجة معاذ فقد عبّرت عن فرحها بالغناء في موسم جدّة إذ قالت: "أنا بين اهلي وناسي"، كما أكدت أنّ تقديمها لحفلات السعوديّة بين موسمَي الرياض وجدّة هو مدعاة فخر لها.وعبّر الفنان رعد المولد عن فرحه بإحياء أول حفل له، شكر فيه الجمهور على حضورهم وتفاعلهم، وقدّم مجموعة منوّعة من الأغاني، بينها "قله"، "دار الهوى"، "ضعفي محبه" وغيرها...وشكر كل من هؤلاء الفنانين موسم جدّة وشركة "بنش مارك" المنظّمة ومعالي المستشار تركي آل الشيخ لما يقدّمه من دعم للفن السعودي.يُذكر أنّ "هيئة الترفيه" و"موسم جدّة "قدّما ليلة إضافية من الحفل، وذلك بناءً على طلب عدد من الجمهور الذين لم يحالفهم الحظ في شراء تذاكر الحفل الأوّل التي نٌفدت في الساعة الأولى من طرحها.