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فنون ومشاهير

نوال الزغبي تُفاجئ جمهورها في الغردقة بفستان أخضر وجريء (فيديو)

Lebanon 24
10-06-2022 | 23:00
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أحدث آخر ظهور للفنانة نوال الزغبي تفاعلا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أطلت بفستان وصفه كثيرون بـ"الجريء".

 

وظهرت نوال بفستان أخضر من توقيع دار "لابورجوازي" وذلك خلال استعدادها  للمشاركة في حفل مسابقة "ميس ايليت" في مدينة الغردقة في مصر.

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A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi)

 

 
 

وأشاد العديد من المتابعين والمشاهير بلون الفستان الذي اختارته نوال ، والستايل الذي اعتمدته، لكن هناك من انتقدها بحكم أنه مكشوف بشكل مبالغ فيه.

 

وكتبت إحدى المعلقات: "حبيت إنها غيرت الستايل وحبيت اللون وستايل شبابي بس فيها تلبس الفتحة هيدي بس ما تكون الصور والبوزات فاتحيتها على الآخر والقعدة وزوايا التصوير فيها تطلع ازبط من هيك".

 

وأضافت أخرى: "نسيت تحكي عن فتحة البطن، وفتحت الساق كتيير أوفر".

 

وأيضًا من التعلقات: "مو حلو ومش مناسب عمرها ولا القياس مظبوط"، "حبيت اللون بس ما حبيت التصميم كتير اوفر"، و "فتحة البطن مزعجه"، و "بالعكس حلو وبرافو عليها وطالعة ست الصبايا بس المشكلة الوحيدة بفتحة البطن وطعجة البطن كان لازم تنتبه الها اكتر".

(فوشيا)

 

المصدر: فوشيا
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