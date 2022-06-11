Advertisement

فنون ومشاهير

شلل نصفي بالوجه.. "جاستن بيبر" يصدم جمهوره بفيديو عن مرضه!

Lebanon 24
11-06-2022 | 01:25
A-
A+
Doc-P-961142-637905331577406522.jpg
Doc-P-961142-637905331577406522.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف مغني البوب الكندي جاستن بيبر أن الأطباء شخصوا إصابته بفيروس أدى إلى إصابة نصف وجهه بالشلل وأجبره على إلغاء بعض الحفلات القادمة للتركيز على التعافي.

وفي مقطع فيديو على حسابه بموقع "إنستغرام"، قال إنه مصاب بمتلازمة "رامزي هانت"، التي جعلته غير قادر على تحريك نصف وجهه وغير قادر على الصعود إلى المسرح.
Advertisement
 
 
وقال المغني الكندي البالغ من العمر 28 عاما، "هذا الفيروس يهاجم عصب أذني وأعصاب وجهي ويصيبني بشلل في وجهي، مضيفا "كما ترون هذه العين لا ترمش".

وتابع:" لا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي، فتحة الأنف هذه لا تتحرك لذلك، هناك شلل كامل في هذا الجانب من وجهي".

وقال بيبر إنه "غير قادر بدنيا على أداء حفلاته القادمة"، لكنه يمارس تمارين الوجه ومن المتوقع أن يتعافى، مضيفا "ستعود إلى طبيعتها".

وقبل يومين، كشف النجم العالمي عن مروره بوعكة صحية "منعته من القيام جولته الغنائية الجديدة"، بعدما نصحه الأطباء بالراحة.

وفقا لموقع "مايو كلينيك"، يمكن أن تسبب متلازمة "رامزي هانت"، شللا وجهيا وفقدانا للسمع في الأذن المصابة.

وبالنسبة لمعظم الناس، فإن حالة فقدان السمع وشلل الوجه المرتبطة بالمتلازمة مؤقتة، لكنها قد تصبح دائمة، حسب الموقع.

وقد يؤدي ضعف عصب الوجه الناجم عن المتلازمة إلى صعوبة إغلاق جفن العين، ما يؤدي لتلف القرنية التي تحمي العين، الذي قد يتسبب في "تغيم الرؤية.

واشتهر بيبر عندما كان عمره 13 عاما، وأصبح ظاهرة شعبية عالمية بأغاني مثل "بيبي" و"بيليف"، وفقا لـ"رويترز".
 
(الحرة)
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:51 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-06-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2022-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-06-11
08:00 | 2022-06-11
07:15 | 2022-06-11
05:00 | 2022-06-11
03:14 | 2022-06-11
02:30 | 2022-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website