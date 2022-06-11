شلل نصفي بالوجه.. "جاستن بيبر" يصدم جمهوره بفيديو عن مرضه!

كشف مغني البوب الكندي جاستن بيبر أن الأطباء شخصوا إصابته بفيروس أدى إلى إصابة نصف وجهه بالشلل وأجبره على إلغاء بعض الحفلات القادمة للتركيز على التعافي.



وفي مقطع فيديو على حسابه بموقع "إنستغرام"، قال إنه مصاب بمتلازمة "رامزي هانت"، التي جعلته غير قادر على تحريك نصف وجهه وغير قادر على الصعود إلى المسرح.

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وقال المغني الكندي البالغ من العمر 28 عاما، "هذا الفيروس يهاجم عصب أذني وأعصاب وجهي ويصيبني بشلل في وجهي، مضيفا "كما ترون هذه العين لا ترمش".



وتابع:" لا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي، فتحة الأنف هذه لا تتحرك لذلك، هناك شلل كامل في هذا الجانب من وجهي".



وقال بيبر إنه "غير قادر بدنيا على أداء حفلاته القادمة"، لكنه يمارس تمارين الوجه ومن المتوقع أن يتعافى، مضيفا "ستعود إلى طبيعتها".



وقبل يومين، كشف النجم العالمي عن مروره بوعكة صحية "منعته من القيام جولته الغنائية الجديدة"، بعدما نصحه الأطباء بالراحة.



وفقا لموقع "مايو كلينيك"، يمكن أن تسبب متلازمة "رامزي هانت"، شللا وجهيا وفقدانا للسمع في الأذن المصابة.



وبالنسبة لمعظم الناس، فإن حالة فقدان السمع وشلل الوجه المرتبطة بالمتلازمة مؤقتة، لكنها قد تصبح دائمة، حسب الموقع.



وقد يؤدي ضعف عصب الوجه الناجم عن المتلازمة إلى صعوبة إغلاق جفن العين، ما يؤدي لتلف القرنية التي تحمي العين، الذي قد يتسبب في "تغيم الرؤية.



واشتهر بيبر عندما كان عمره 13 عاما، وأصبح ظاهرة شعبية عالمية بأغاني مثل "بيبي" و"بيليف"، وفقا لـ"رويترز".

(الحرة)