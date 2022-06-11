الجمهور قلق على نجوى كرم.. وإعلامية لبنانية تكشف سبب غيابها (صورة)

سيطر قلق كبير على جمهور الفنانة نجوى كرم وذلك بعدما لاحظوا غيابها عن التواصل معهم كما عادتها وإصدار اعمال فنية جديدة.

وبعدما طالب جمهور نجوى بتفعيل هاشتاغ عبر موقع تويتر يطالبها من خلاله بالرد عليهم وطمأنتهم على صحتها واحوالها، تدخلت الاعلامية نضال الاحمدية التي اكدت ان غياب نجوى هو بسبب مشاكل قد مرت بها خلال السنتين الماضيتين.

وكتبت الاحمدية على "تويتر" قائلةً :"نجوى راجعا مرت بسنتين صعبين جدا وبكرا هيي بتخبركن".

Advertisement

نجوى راجعا مرت بسنتين صعبين جدا وبكرا هيي بتخبركن🌹 — نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) June 9, 2022

(الجديد)