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فنون ومشاهير

حاولت الانتحار وفشلت.. هذا ما حصل مع الاعلامية الشهيرة وما هو مرض الـBPD الذي تعاني منه؟

Lebanon 24
11-06-2022 | 07:15
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كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب عن فشلها في محاولة الانتحار وذلك بتناول جرعات كبيرة من الدواء الذ وصفه لها الطبيب النفسي الذي تتردد عليه منذ فترة، من دون ان تكشف السبب الحقيقي الذي جعله تقدم على الانتحار.
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وكتبت ياسمين منشوراً على حسابها الخاص بـ"فيسبوك قائلة: "بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، الذي أتناوله بانتظام بناءً على تعليمات طبيبي النفسي.. لم تفلح المحاولة- للأسف- فأُعدت غصباً إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها"..

وتابعت: "لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـBPD..
 


على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني.. أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر.. كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة.. لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة.. أتمنى الخلاص".

وبعد ساعات قليلة من نشرها خبر فشلها في الانتحار فوجئ جمهورها بمنشور آخر تعلن فيه انفصالها عن زوجها رمضان حسني، وهو ما دفع الجمهور للربط بين محاولتها الانتحار وافصالها عن زوجها.
 
 
 
ومرض الـBPD أو اضطراب الشخصية الحدية، هو مرض عقلي يؤثر بشدة على قدرة الشخص على تنظيم عواطفه. يمكن أن يؤدي فقدان السيطرة على المشاعر إلى زيادة الاندفاع، والتأثير على شعور الشخص تجاه نفسه، والتأثير سلبًا على علاقاته مع الآخرين.
المصدر: لها
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