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فنون ومشاهير

بعد جدل كبير... إلهام شاهين تحسم قرارها بشأن تقديم "المومس الفاضلة"

Lebanon 24
11-06-2022 | 23:00
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كشفت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات صحافية اتخاذها قراراً بعدم تقديم مسرحية "المومس الفاضلة"، والتي ثار حولها جدل كبير خلال الفترة الماضية بسبب الاسم رغم تقديمها في ستينيات القرن الماضي، وقدمتها سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، مشيرة إلى أنها تراجعت عنها منذ فترة، بسبب الانتقادات التي طالتها.
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وقالت إلهام: "تراجعت عن تقديم المسرحية لأن مفيش حد أقدمها له.. وكلمة المومس مش عيب وموجودة في أحاديث البخاري، ولو عيب يبقى بلاش نقرأ الأحاديث بقى".

وواصلت: "الجمهور مش فاهم معنى المسرحية وهاجم من مجرد الاسم، والمسرحية في الأساس لها هدف إنساني وبتتكلم عن العنصرية، وفوجئت بطلب الإحاطة من مجلس الشعب، هو خلاص مفيش غيري في البلد؟"

وتابعت: "الدين المفروض يتماشى مع الزمان والمكان، لأن القرآن به آيات نزلت لمناسبات معينة وظرف محدد، ولازم يكون عندنا منطق ربنا خلق الإنسان بيفكر ليه؟، واللي مش بيفكر محروم من إنسانيته".

يذكر أن إلهام شاهين تعيش حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية كان آخرها مسلسل "بطلوع الروح" من تأليف كاملة أبو ذكري، ومن إخراج محمد هشام عبية، وضم المسلسل عدداً كبيراً من الفنانين من بينهم منة شلبي، محمد حاتم، أحمد صلاح السعدني، ودياموند بو عبود. وجسدت فيه شخصية أم جهاد زعيمة داعش وكتيبة لواء الخنساء، التي تعرف شخصيتها بالقسوة وأنها لا تعرف الرحمة.
(لها)
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