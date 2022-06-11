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فنون ومشاهير

سيرين عبد النور تحتفل بعيد ابنتها في أحد المسابح.. الشبه بينهما كبير (صور)

Lebanon 24
11-06-2022 | 16:30
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احتفلت الفنانة سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمة بعيد ابنتهما البكر "تاليا" التي أصبح عمرها 11 عاماً.

 

ونشرت سيرين عبر حسابها على انستغرام صورا للمناسبة وعلقت عليها بالقول: "اليوم احتفلنا بعيد بنتي تاليا بالطبيعة وعلى الطبيعة كل شي احلى…"، وذلك للدلالة على بساطة وعفويّة الاحتفال بالعيد الذي شارك فيه عدد من أصدقاء ابنتها في أحد المسابح.

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A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)

 

 
 

ولفت المتابعون ان تاليا أصبحت تشبه والدتها وتمنوا لها عيدا سعيدا.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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