في أحد المسابح سيرين عبد النور تحتفل بعيد ابنتها.. شاهدوا كم أصبحت تشبهها (صور)

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور وزوجها فريد رحمة بعيد ابنتهما البكر "تاليا" التي أصبح عمرها 11 عاماً.

ونشرت سيرين عبر حسابها على انستغرام صورا للمناسبة وعلقت عليها بالقول: "اليوم احتفلنا بعيد بنتي تاليا بالطبيعة وعلى الطبيعة كل شي احلى…"، وذلك للدلالة على بساطة وعفويّة الاحتفال بالعيد الذي شارك فيه عدد من أصدقاء ابنتها في أحد المسابح.

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A post shared by • سيرين عبد النور • (@cyrineanour)





ولفت المتابعون ان تاليا أصبحت تشبه والدتها وتمنوا لها عيدا سعيدا.