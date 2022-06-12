شاعر يهاجم شيرين عبد الوهاب... ما السبب؟ (صورة)

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تسبب رد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على سؤال أحد المتابعين عبر خاصية "القصص القصيرة" على "انستغرام" بإشعال خلاف مع الشاعر بهاء الدين محمد.وهاجم الشاعر بهاء الدين محمد الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بعد إعلانها عن ندمها على أغنية "ما تجرحنيش".وقال الشاعر بهاء الدين محمد: "مش متعود أرد على أى حد . ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما إتعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد ف كل كارثة يدافع عنها !!!".واعتبر بهاء الدين محمد أن الفنانة شيرين عبر هذا الإعلان تحارب نفسها وتخطئ بحق المبدعين الذين ساهموا في إنتاج العمل.