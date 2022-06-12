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فنون ومشاهير

محامية جوني ديب تحسم الجدل... هل من علاقة حبّ تجمعها به؟

Lebanon 24
12-06-2022 | 11:00
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أعربت المحامية الأشهر في الأسابيع الأخيرة كاميل فاسكيز عن استيائها من الشائعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بموكلها النجم العالمي جوني ديب.

وعبرت الشابة عن إنزعاجها من التكهنات التي أثارها البعض حول مواعدتها للنجم العالمي على خلفية القضية التي دافعت عنه فيها ضد طليقته آمبر هيرد وتمكنت من استعادة سمعته في العالم، مشيرة إلى أنه من غير الأخلاقي مواعدة العملاء.
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وردت المحامية في تصريحات لها بمقابلة أجرتها مؤخرا حول سبب تلك الشائعات قائلة: "أعتقد أن سببها كوني امرأة تقوم بعملها فقط".

وتابعت: "هذا أمر مخيب للآمال، أنه تم تفسير تعاملاتي مع جوني وهو صديق وأنا أعرفه ومثلته منذ أربع سنوات ونصف أنها غير مناسبة أو غير مهنية".

وأضافت: "أنا أهتم بشدة بعملائي، ومن الواضح أننا أصبحنا قريبين ولكن عندما أقول نحن، أعني الفريق بأكمله وبالطبع يشمل جوني، وأنا أعانق الجميع ولا أخجل من ذلك .. عملي هو حبي، عندما أحب، أحب حقا بعمق".

وأضافت: "هذا الرجل كان يقاتل من أجل حياته وقد كسر قلبي أن أراه يوما بعد يوم وأضطر إلى الجلوس هناك والاستماع إلى أفظع المزاعم التي تُوجه ضده، وإذا كان بإمكاني تقديم القليل من الراحة، بالطبع سأفعل ذلك سواء كان بإمساك يده أو إحتضانه وإخباره أننا بجانبه ومعه وسنقاتل من أجله لأنه يستحق ذلك".
 
(لها)
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