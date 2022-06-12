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فنون ومشاهير

نيكول سابا: لهذا السبب انفصلت عن يوسف الخال!

Lebanon 24
12-06-2022 | 23:00
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تحدثت النجمة نيكول سابا في حوار صحافي أخير عن انفصالها عن زوجها الممثل يوسف الخال في الفترة ما بين 2002 إلى 2008 قبل زواجهما.

وقالت سابا موضحة سبب الانفصال حينها: “هناك ظروف وضغوط خارجية كانت تضغط على كلينا، وذلك لأن عملنا كنا منشغلين ببناء أسمائنا في المجال الفني، وكلانا اتخذ قرار الانفصال، وكأن الانفصال كان دفعة قوية لنا وأصبحت الزعزعة صعبة في الحدوث بيننا، ورجوعنا لبعضنا البعض كان قوياً”.
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