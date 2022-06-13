نجم "ذو فويس كيدز" يفاجئ الجمهور بتغيّر ملامحه.. هكذا أصبح! (فيديو)

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هل تذكرون الطفل السوري عبد الرحيم الحلبي الذي غنى على مسرح The Voice Kids أغنية "يا محلى الفسحة" خطف من خلالها قلوب أعضاء لجنة ذا فويس كيدز قبل نحو 6 سنوات، وجعل المُغنية اللبنانيّة نانسي عجرم تصعد إلى المسرح لتجلس جانبه وهو يغني؟إذا كنتم قد شاهدتموه حينها فإنكم اليوم لن تعرفوه، بعد أن تغيرت ملامحه بشكل كبير بعد أن أطل مؤخراً في لقاء مع برنامج "يلا تريند" وتحدث من خلاله عن العديد من تفاصيل حياته.وقال الحلبي في اللقاء: "صار عمري 17 سنة، الناس لما بشوفوني بيقولولي صوتك كبران ومتغيّر عن قبل، عالم بيقولوا أني صرت أحلى وعالم بيقولوا مو أحلى".وأضاف: "بحب دايما أكون بالزمن القديم، بس بهذا الزمن العالم ما عاد سمعت بأذنيها، كله بيسمع بخصره هلا، ما فيك تعمل حفلة تغني فيها طرب".وتابع: "حتى القدود الحلبية صاروا يقولوا عنها "شبه طرب" مع إنه أنا بحس إنه هي أكثر لون هو بيفرح وأكثر لون بيرقص، بس الناس بدهم وديع الشيخ ومشتقاته".