ممثل سوري يحتفل بزفافه وينشر صورته مع العروس.. "اعطتني العصمة والطاعة بالمعروف"

احتفل الممثل السوري جابر جوخدار بزفافه من حبيبته، ونشر على صفحته الخاصة عبر انستغرام صورة تجمعهما.

وعلق جابر على الصورة قائلا: "مع انه مالنا احسن من غيرنا، ومعبايين مشاكل ويمكن اكتر من الكل، قررنا انه نسكر باب الفراق لانه مافي مشكلة مالها حل.. وعاهدتها امام الله لو قبلت بي زوجا مدى الحياة على ان ارعاها في السراء والضراء والصحة والمرض والغنى والفقر والصبا والشيخوخة، فقبلت نانسي ومقابل هذا اعطتني العصمة والطاعة بالمعروف".

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A post shared by Jaber Jokhadar - جابر جوخدار (@jaberjokhadar)





وتفاعل كثير من النجوم مع صورة جابر وزوجته، من بينهم الممثلة ميرفا القاضي والفنان السوري اسماعيل تمر والممثلة السورية سلاف فواخرجي.