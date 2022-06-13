نيللي كريم تضع حداً لشائعات طلاقها وتتعرّض للانتقاد بسبب إطلالتها السيئة

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وتعرضت نيللي للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب إطلالتها التي وُصفت بـ"السيئة"، حيث حضرت بملاس كاجوال لا تليق بالمكان ولا حتى بالمناسبة، إذ ارتدت بنطالاً أبيض بتصميم واسع ومجعّد مع توب وكرافات باللون الأسود وبلايزر بيضاء واسعة، ونسّقت مع ملابسها حذاءً رياضياً ضخماً وحملت بيدها حقيبة كروس سوداء.



أثارت النجمة المصرية نيللي كريم جدلاً كبيراً بسبب إطلالتها السيئة أثناء حضورها مع زوجها لاعب الاسكواش هشام عاشور حفلة توزيع جوائز ريادة الأعمال AEE AWARDS، التي أُقيمت في أحد الفنادق الواقع عند سفح أهرامات الجيزة.وتعرضت نيللي للكثير من الانتقادات والتعليقات القاسية بسبب إطلالتها التي وُصفت بـ"السيئة"، حيث حضرت بملاس كاجوال لا تليق بالمكان ولا حتى بالمناسبة، إذ ارتدت بنطالاً أبيض بتصميم واسع ومجعّد مع توب وكرافات باللون الأسود وبلايزر بيضاء واسعة، ونسّقت مع ملابسها حذاءً رياضياً ضخماً وحملت بيدها حقيبة كروس سوداء.

وأثارت إطلالة نيللي كريم غير المناسبة للحفل ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وتعرّضت بسببها للانتقاد، نظراً لسوء اختياراتها في أهم المناسبات والاحتفالات، وذلك رغم محاولتها ارتداء ملابس مشابهة لملابس زوجها هشام عاشور.



من جهة ثانية، تمكّنت نيللي كريم من خلال حضورها مع زوجها الى المهرجان من وضع حدّ للشائعات التي تتحدث عن انفصالهما بعد فترة قصيرة من زواجهما، وبدت في حفل توزيع الجوائز في غاية الانسجام والهدوء.