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فنون ومشاهير
الصور الأولى لطفل كيفانش تاتليتوغ.. هل يشبه والدته؟
Lebanon 24
13-06-2022
|
14:00
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عادةً يحاول المشاهير إخفاء أطفالهم عن وسائل الإعلام، رغبةً منهم في الحفاظ على خصوصية الطفل، لكن في بعض الأحيان يفشلون في ذلك، مع وجود عدسات كاميرات تترصد بهم، وكان آخرهم ابن النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، إذ تمكن البعض من التقاط صورٍ بعيدة للطفل الذي لم يتجاوز الشهرين من عمره.
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وتداولت وسائل إعلام تركية مجموعةً من الصور غير الواضحة للطفل، وهو في أحضان والدته ووالده أثناء قضائهما إجازةً في مدينة بودروم السياحية، إذ جرى تصوير العائلة من مكانٍ بعيد ما كشف عن بعض ملامح الطفل.
ورغم عدم قدرة تلك الصور على كشف ملامحه بشكلٍ واضح، فإن من تسنت لهم رؤية كورت إيفه بن كيفانش، قالوا إن الطفل يشبه والده كيفانش، لناحية لون شعره الأشقر، لكن ملامحه قريبة من والدته مصممة الأزياء باشاك ديزر.
وكان نجم "العشق الممنوع" قد أعلن عن ولادة طفله قبل نحو شهرين، حيث كتب في تغريدة له عبر "تويتر": "أخذنا كورت إيفه بين أيدينا، وهو بصحة جيدة، والحمد لله".
وعلى صعيد اسم الطفل الذي بدا غريباً، فقد كان الثنائي الشهير قد أوضحا، في وقتٍ سابق، سبب إطلاق اسمٍ مركب عليه وهو "كورت إيفه"، الذي أثار استغراب الجمهور، وجعلهم يتساءلون عن معنى الاسم.
المصدر: زهرة
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