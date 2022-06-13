Advertisement

فنون ومشاهير

الصور الأولى لطفل كيفانش تاتليتوغ.. هل يشبه والدته؟

Lebanon 24
13-06-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-961717-637907209176197848.jpeg
Doc-P-961717-637907209176197848.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عادةً يحاول المشاهير إخفاء أطفالهم عن وسائل الإعلام، رغبةً منهم في الحفاظ على خصوصية الطفل، لكن في بعض الأحيان يفشلون في ذلك، مع وجود عدسات كاميرات تترصد بهم، وكان آخرهم ابن النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، إذ تمكن البعض من التقاط صورٍ بعيدة للطفل الذي لم يتجاوز الشهرين من عمره. 
Advertisement


وتداولت وسائل إعلام تركية مجموعةً من الصور غير الواضحة للطفل، وهو في أحضان والدته ووالده أثناء قضائهما إجازةً في مدينة بودروم السياحية، إذ جرى تصوير العائلة من مكانٍ بعيد ما كشف عن بعض ملامح الطفل. 
 

ورغم عدم قدرة تلك الصور على كشف ملامحه بشكلٍ واضح، فإن من تسنت لهم رؤية كورت إيفه بن كيفانش، قالوا إن الطفل يشبه والده كيفانش، لناحية لون شعره الأشقر، لكن ملامحه قريبة من والدته مصممة الأزياء باشاك ديزر. 
 

وكان نجم "العشق الممنوع" قد أعلن عن ولادة طفله قبل نحو شهرين، حيث كتب في تغريدة له عبر "تويتر": "أخذنا كورت إيفه بين أيدينا، وهو بصحة جيدة، والحمد لله". 

وعلى صعيد اسم الطفل الذي بدا غريباً، فقد كان الثنائي الشهير قد أوضحا، في وقتٍ سابق، سبب إطلاق اسمٍ مركب عليه وهو "كورت إيفه"، الذي أثار استغراب الجمهور، وجعلهم يتساءلون عن معنى الاسم. 

 
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-06-13
11:00 | 2022-06-13
10:40 | 2022-06-13
08:04 | 2022-06-13
08:00 | 2022-06-13
07:24 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website