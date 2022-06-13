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فنون ومشاهير
لحظات مرحة بين شيرين رضا والحيوانات
Lebanon 24
13-06-2022
|
16:00
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ظهرت النجمة المصرية، شيرين رضا، خلال الساعات الماضية، بلقطة مرحة أثناء حملها "شبلاً"، وفوجئ الكثير من متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، من عدم خوفها أثناء حمل الشبل بين أحضانها.
لكن من المعروف عن شيرين رضا أنها محبة وعاشقة للحيوانات بمختلف أنواعها، وأعلنت مرات عديدة عن اقتنائها كمية كبيرة للغاية من القطط في منزلها، كما تمنت امتلاك منزل أكبر ليستوعب كماً أكبر من الحيوانات الضالة في الشوارع.
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حصدت هذه الصورة التي نشرتها شيرين رضا، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور ومقاطع الفيديو "إنستغرام"، آلاف الإعجابات أثناء حملها شبلاً صغيراً بين أحضانها كأنه حيوان أليف، كما علقت قائلة: "مجرد قطة صغيرة رائعة".
وتعشق النجمة المصرية الحيوانات الأليفة، خاصة الكلاب والقطط الضالة الموجودة في الشوارع، حيث تدافع عنها بقوة دائماً، وتتمنى أن تحميها جميعاً، لذلك تحرص دائماً على مشاركة جمهورها لقطات مرحة بينها وبين الكلاب، سواء في المؤسسات الخيرية التي ترعاها، وتقوم بزيارتها بين فترة وأخرى، أو حتى أثناء وجودها في شوارع القاهرة.
إضافة إلى أنها تمتلك مجموعة كبيرة من الكلاب في منزلها، وتعتبره مأوى للحيوانات الضالة، كما تدعو دائماً متابعيها لتبني الحيوانات الأليفة، أو على الأقل التبرع بها للملاجئ، حتى تتم رعايتها بصورة أفضل.
المصدر: زهرة
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