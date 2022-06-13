عيد ميلادها بعد 10 أيّام... إبنة هيفا وهبي تكشف عن عمرها الحقيقي! (صورة)

نشرت زينب فيّاض، إبنة الفنانة هيفا وهبي، صورة للعدّ التنازليّ لعيد ميلادها، الذي يُصادف بعد 10 أيّام، بحسب ما أعلنت، أيّ في 23 حزيران.

وكشفت زينب أنّ عمرها سيُصبح 29 عاماً. وقالت: "لا أصدّق أنّني سأصبح في الـ29 خلال 10 أيّام".