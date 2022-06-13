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فنون ومشاهير

فنان معروف يُعلن عن إصابته بـ"كورونا"... وهذا ما طلبه من مخالطيه!

Lebanon 24
13-06-2022 | 08:04
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كتب الفنان هشام ماجد عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" منشوراً أعلن من خلاله إصابته بفيروس كورونا. وطلب من أصدقائه والمخالطين له ضرورة إجراء فحوص طبية للتأكد من سلامتهم.

وقال ماجد في منشوره: "الحمد لله إيجابي كورونا، أي حد شافني أو عرفني أو لمحني يعمل الحاجات اللي المفروض تنعمل".
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(لها)
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