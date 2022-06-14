هل أثّرت ثنائية "هادي وريم" في مسلسل "للموت" على حياته العاطفية؟ هذا ما كشفه محمد الأحمد

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تألق الممثل محمد الأحمد بمشاهد مميّزة مع الممثلة دانييلا رحمة التي جسدت دور حبيبته في مسلسل “للموت”، حيث اجتمع الثنائي بلقطات مليئة بالرومانسية وظهرا في غاية الانسجام والتناغم في كافة اللقطات التي جمعتهما.وردًا على سؤال هل أثّرت الثنائية التي لعبها مع دانييلا رحمة على حياته الشخصية بشكل سلبي وهل اثار غيرة حبيبته؟ إلا ان محمد الاحمد تهرّب من الإجابة ولفت أنه لا يحب ان يتحدث عن حياته الشخصية على الشاشة، مؤكدًا انه لن يتطرّق ابدًا في الحديث علنًا عن حياته الشخصيّة لا الآن أو لاحقا.وبعد ان كشف منذ سنة تقريبًا أنه يستعد لتوديع العزوبية وقال “في هيك مشروع زواج وانشالله يتم على خير”، قاطع محمد الاحمد الزميلة ندى عقيقي عبر تراندينغ وقال “متى؟ منذ عام؟ يمكن تركنا هلأ”.وأضاف محمد انه انشغل طوال الفترة الماضية بحياته المهنية كثيرًا بدءا من تصوير “عروس بيروت” في تركيا ثم سفره الى لبنان وتصوير مسلسل “للموت” وهو الآن يصوّر مسلسل جديد في لبنان بعنوان “الحجرة” فهو منشغل بحياته المهنيّة حاليًا عن عائلته واصدقائه واحبابه أو حياته الخاصة.