3 مشاهير وصلوا لقلوب الجماهير من دون نطق كلمة واحدة... هل تعرفهم؟

بطبيعة الحال يحظى عدد من النجوم بتعلق الجماهير بهم، كنتيجة للفن الذي يقدمونه على الملأ ما بين تمثيل وغناء وغيرهما.



رغم هذا، كان للصمت عاملًا هامًا وملحوظًا بالنسبة لكثيرين، فشق بعض النجوم طريقهم إلى قلوب محبيهم من خلال تجنب الحديث ولو بكلمة واحدة، وهو ما برعوا فيه مظهرين إبداعهم الذي وصل إلى حد الكوميديا.

مما سبق، يستعرض «المصري لايت» خلال السطور التالية، 3 نجوم حققوا نجاحهم بالصمت، وهم كالآتي:هو من أعظم وأشهر نجوم الكوميديا في القرن العشرين، وله تأثير ملموس في تاريخ الكوميديا من تمثيل وإخراج، وحتى في كتابة السيناريو.وُلد «شابلن» في 16 نيسان 1889 في ضاحية والوورث الأكثر فقرًا في العاصمة البريطانية لندن، ومنها بدأت رحلة كفاحه، حتى بات من أشهر نجوم السينما الصامتة قبل الحرب العالمية الأولى .و«شابلن» إضحاك الملايين، لكنه كان يخفى تحت صورته المضحكة المحفورة في أذهان الملايين حزنًا وألمًا رغم ما حققه من شهرة، وكتب عنه أكثر من ألف كتاب ومقال مترجم إلى لغات عدة.وكانت طفولة «شابلن» قاسية، ففي عُمر الرابعة عمل في ورشة، بعدما هجر والدته أمه، المطربة والممثلة هانا شابلن.وقبل 100 عام، شق «شابلن» طريقه الفني، وبات محبوبًا من الكبار والصغار.وعلى نفس المنوال سار الفنان البريطاني روان أتيكنسوس، الذي أشتهر حول العالم بشخصيته الكوميدية الشهيرة «مستر بن»، فتميز بأدائه الكوميدي، ما وضع هذه الشخصية في مكانة فنية خاصة وباتت أبرز محطاته الفنية.روان أتكينسون من مواليد عام 1955 في بريطانيا، ودرس الهندسة الكهربائية في جامعة نيوكاسل، ثم تقدم إلى جامعة أكسفورد للحصول على درجة الماجستير، إلى أن اتجه إلى المسرح لممارسة هوايته في التمثيل.وأثناء حضوره في أكسفورد، بدأ العمل مع الممثل ريتشارد كورتس والملحن هوارد جودال، ثم أصبح أصغر شخص يحظى بعرض فردى في منطقة «ويست إند» الترفيهية بلندن، بعد أن ظهر في البرنامج التلفزيوني الساخر «not the nine O’ clock news».وبحلول عام 1983، تم عرض مسلسل «Black adder»، في جزئه الأول على شاشات التلفزيون البريطاني، الذي جعل من «أتكينسون» بين أفضل الممثلين الكوميديا هناك، ما أدى إلى إنتاج مسلسله الأشهر «مستر بن» بدءًا من عام 1990، وحاز بموجبه على كثير من الجوائز، واجتذب حوالى 18 مليون مشاهدة.بعيدًا عن دور العرض وشاشات التليفزيون، نجح الشاب الإيطالي خابي لام في جذب انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم من خلال كاميرا هاتفه المحمول، فدون ان ينطق كلمة واحدة، وصل لقلوب الملايين وذاع صيته.ويعمل «لام» على السخرية من بعض مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا تعبيرات وجهه فقط دون أن يتكلم، ما دفعه لأن يقف في مصاف المشاهير في الفترة الراهنة.