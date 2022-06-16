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فنون ومشاهير

ظهرت داخل سريرها وهي نائمة.. اليسا تتعرض للهجوم بسبب هذا الفيديو

Lebanon 24
16-06-2022 | 00:10
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سلسلة من الفيديوهات للفنانة اليسا تصدرت الترند.

 

وفي احد الفيديوهات، تظهر اليسا من داخل سريرها حيث يقوم أحد الأشخاص بإيقاظها وسؤالها عن موعد اصدار البومها الجديد باللهجة المصرية.

 

فتستيقظ اليسا التي تبدو متفاجأة لتقول: "معقول! لدينا حفل الآن، لم يحن آوان الألبوم ، ولا علاقة لك بالأمر"، وتتابع: "في وقت نام بعد شوي؟"  ليعتذر الشاب وتعود اليسا إلى نومها.

مين صاحب هالفكرة الذكية 🤔؟!يلي بدو يقنعنا إنو هالمشهد عفوي؟🤭إنو هي الوس اذا حدا طلع عالمسرح ياخد صورة معها ممكن تعملو همروجة تحرمو يعيدها مرة تانية ويارب تنجينا🤭بدا تسمح لحدا يفوت عليها عالغرفة هي ونايمة ليسألها عن الألبوم🤭إلا اذا عاملي هالشي لجماعة تيك توك😉 #إليسا https://t.co/W2H4ZOA2hP

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وفي فيديو آخر، تطل اليسا من سريرها أيضا إلا انها هذه المرة كانت تأكل فيسألها الشخص نفسه عن ماذا تفعل لتجاوب: "آكل الأيس كريم."

 

وفي حين أنه يبدو ان الفيديوهات قام بتحضيرها فريق عمل اليسا للترويج لأعمالها الجديدة، إلا انها تعرضت لسيل من الانتقادات بسببها، حيث ظهرت بكامل مكياجها، ورأى البعض انها لم تبدو عفوية أيضا.

المصدر: الجديد
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