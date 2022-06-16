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فنون ومشاهير

باسم ياخور يظهر بقميص مشقوق.. وهكذا كانت ردة فعل زوجته (صورة)

Lebanon 24
16-06-2022 | 03:13
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يتصدّر مسلسل "العربجي" الترند وذلك فور الإعلان عنه على حسابات شركة "غولدن لاين" المنتجة وبطل العمل الممثل السوري باسم ياخور في بوستر أظهر الأخير في إطلالة عنيفة.

 

وظهر ياخور حاملاً سيفاً بيده وبقميص مشقوق الصدر في الشخصية التي يجسّدها في عمل درامي ضخم يحمل توقيع الكاتب عثمان جحى والمخرج ناجي طعمة.

 

وتباينت آراء المتابعين حول الفئة التي ينتمي إليها "العربجي"، ما إذا كانت البيئة الشامية أو الدراما التاريخية أو الشعبية.

 

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وفي سياق متصل، مازحت الكاتبة رنا حريري زوجها ياخور فور نشر الملصق الترويجي، معلقةً بقولها: "حبيبي كأنه مشقوق قميصك، جيبه معك لخيطلك ياه"، فأجابها ضاحكاً: "على أساس بتعرفي تخيطي".

 

 

وحقق ياخور مع "غولدن لاين" أكثر من نجاح واسع في الأعمال الدرامية، بخاصة في الجزء الأول من مسلسل "خاتون" في عام 2016 حين جسّد شخصية "عكّاش"، وفي مسلسل "على صفيح ساخن" في موسم 2021 من خلال دور "هلال الحجار".

 

المصدر: لها
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