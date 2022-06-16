بطريقة رومنسية زوجة طوني عيسى تحتفل بعيد ميلاده.. وهكذا رد عليها (صورة)

احتفلت زوجة الممثل طوني عيسى أمونة عيد بعيد ميلاده، ووجهت له رسالة حب، واصفةً إياه بـِ "الشخص المذهل".

ونشرت أمونة صورة مع عيس على حسابها الخاص على انستغرام وعلقت عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد لملك قلبي، شكرا لك على كل ما تفعله من أجلنا، ولكونك الشخص المذهل الذي أنت عليه". كما تمنت له السعادة الدائمة، مبدية حبها العميق لها هي وابنتها تاليا.

وردّ طوني على زوجته، معرباً عن حبه العميق لها، ومؤكداً أنها المعنى الحقيقي لحياته.