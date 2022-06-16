26
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
24
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فيديو لمذيعة تتعرض للضرب من مديرها.. هكذا وثقت ما حصل في مبنى الاذاعة!
Lebanon 24
16-06-2022
|
08:00
A-
A+
A+
A-
أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، فتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء مدير بالإذاعة على مذيعة بالضرب.
ووثقت المذيعة الواقعة التي حدثت في ردهات مبنى الإذاعة بالفيديو ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement
وقالت الهيئة إنه انتشر على مواقع التواصل فيديو يظهر تعرض إحدى المذيعات وتدعى اماني الصباح، بإذاعة وسط الدلتا التابعة لشبكة الإذاعات الإقليمية للإهانة والتعدي بالأيدي والضرب من قبل مديرها التنفيذي بذات الإذاعة.
تحقيق عاجل
بدوره، أصدر رئيس الهيئة تعليماته لرئيس الإذاعة محمد نوار بإجراء تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة وإفادته بنتيجة التحقيق والإجراء ضد المخطئ.
وكان ناشطون قد تداولوا عبر مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر تعرض المذيعة في الإذاعة المصرية أماني الصباح، للسب والضرب من جانب مدير إدارة إذاعة وسط الدلتا هاني محمد عماشة.
طلبت حقوقها.. فضربها
جاء الاعتداء على المذيعة بعد مطالبتها بحقوقها، وتأخر صرف مستحقاتهم المالية، حيث حدثت مشادة كلامية تطورت لاعتداء عليها بالضرب والسحل من جانب مديرها.
وأعلنت المذيعة إصابتها بإصابات في الوجه والقدم، مؤكدة رفضها التام لأي محاولات للصلح والتنازل.
(العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يتراجع إلى ما دون الـ1500 ليرة.. شاهدوا الرقم الآن
Lebanon 24
الدولار يتراجع إلى ما دون الـ1500 ليرة.. شاهدوا الرقم الآن
04:05 | 2022-06-17
17/06/2022 04:05:02
Lebanon 24
Lebanon 24
10 دولارات بـ35 ألف ليرة لبنانية.. هكذا تحصلون عليها
Lebanon 24
10 دولارات بـ35 ألف ليرة لبنانية.. هكذا تحصلون عليها
13:41 | 2022-06-17
17/06/2022 01:41:44
Lebanon 24
Lebanon 24
عملٌ في لبنان يدرّ "فريش دولار" بقوّة.. تقريرٌ يكشف تفاصيله
Lebanon 24
عملٌ في لبنان يدرّ "فريش دولار" بقوّة.. تقريرٌ يكشف تفاصيله
04:15 | 2022-06-17
17/06/2022 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق المطار بحلّة جديدة "أهلا بهل طلة"... ماذا يجري هناك؟ (فيديو وصورة)
Lebanon 24
طريق المطار بحلّة جديدة "أهلا بهل طلة"... ماذا يجري هناك؟ (فيديو وصورة)
08:15 | 2022-06-17
17/06/2022 08:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي "نصائح" الحلفاء لجبران باسيل
Lebanon 24
هذه هي "نصائح" الحلفاء لجبران باسيل
02:00 | 2022-06-17
17/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
17:00 | 2022-06-17
رقصت بطريقة غريبة.. فيديو لهيفا وهبي يُشعل المواقع شاهدوا ماذا فعلت
16:30 | 2022-06-17
ابنة نوال الزغبي تحتفل بتخرجها من الجامعة بدرجة امتياز.. وهكذا هنأتها والدتها (صور)
16:00 | 2022-06-17
محمد صبحي يعود الى السينما والتلفزيون بأعمال قوية
14:51 | 2022-06-17
سعد رمضان مُتّهم بـ"تبييض الأموال".. وهكذا ردّ (فيديو)
14:00 | 2022-06-17
هل ابنة بيونسيه نسخة مصغرة عنها؟
12:07 | 2022-06-17
ماجدة الرّومي تتألق في حفلها بالسّعودية.. فخامة وروعة وأداءٌ لا يتكرّر (فيديو)
فيديو
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
18/06/2022 03:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
18/06/2022 03:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جان يامان يتعرّض لموقف محرج على السجادة الحمراء.. شاهدوا ماذا حصل معه
Lebanon 24
جان يامان يتعرّض لموقف محرج على السجادة الحمراء.. شاهدوا ماذا حصل معه
04:30 | 2022-06-17
18/06/2022 03:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact