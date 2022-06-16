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فنون ومشاهير

تامر حسني يحتفل بأعياد ميلاد جمهور مسرح "ليالينا"

Lebanon 24
16-06-2022 | 16:00
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ضمن فعاليّات "موسم صيف جدّة 2022"، سحر النجم تامر حسني جمهور مسرح "بنش مارك"-"ليالينا" بمجموعة من أجمل اغانية القديمة والجديدة، حيث اعتلى خشبة المسرح وسط هتافات الجمهور والترحيب الحار به، مما دفعه للتوقف عن الغناء ليشكرهم على الحضور والتهافت على شراء التذاكر التي نفدت بعد ١٥ دقيقة من عرضها، كما دعاهم لحضور حفل افتتاح فيلمه الجديد هذا الصيف من جدّة، حيث سيشارك جمهوره في مشاهدة الفيلم.
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وشاركت الفنان تامر حسني في الحفل فرقته الموسيقيّة وفرقة استعراضيّة أضافت المزيد من الإثارة على المسرح، حيث أدّى أغنيات: "كل مرة أشوفك فيها"، "عمري ابتدا"، "عايزين نزلّع الدنيا"، "بحبك ودايب فيك"، "ناسيني ليه"، "ومن النهاردة"، "ارجعلي" وغيرها الكثير...

وكعادته في الحفلات، مازح تامر الجمهور حيث سأل: مَن مِن بين الحضور يصادف عيد ميلاده ليلة الحفل ليهديه أغنية "يا أغلى الحبايب".

وفي ختام الحفل، صرّح تامر حسني قائلاً: "في كلّ مرة أغنّي فيها أقول إنّها أجمل حفلة، واليوم هي الأجمل، دائماً الجمهور السعوديّ لا يعطيني فرصة لاختيار الأجمل لأن تواجده هو اللي بيزيد الحفل جمالاً لدرجة أني لم أكن أريد النزول عن المسرح".

وشكر حسني رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ و"موسم جدّة" على الدعوة، كما وجّه الشكر الى الشركة المنظمة للحفل "بنش مارك" على حُسن استقبالهم وكرمهم واصفاً إياهم بأنّهم أهله وأصدقاؤه. 
المصدر: لها
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