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فنون ومشاهير
جوني ديب إلى المحكمة مجدداً.. وكاميل فاسكيز ستتولى الدفاع عنه
Lebanon 24
16-06-2022
|
14:00
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يبدو أن النجم العالمي جوني ديب على موعدٍ جديد مع محاكمةٍ جديدة، إذ لم تكد تنتهي معركته القانونية ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، حتى بدأ يستعد للعودة مرةً أخرى إلى ساحات القضاء، للدفاع عن نفسه مرةً أخرى أمام اتهاماتٍ موجهةٍ له بالتعدي على زميلٍ سابقٍ بالضرب.
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وفي التفاصيل، فإن مدير الموقع الذي عمل في فيلم "City of Lies"، غريغوري بروكس، يزعم أن نجم "قراصنة الكاريبي"، تعرض للضرب من قبل الأخير، وذلك بعدما دخل الطرفان في معركةٍ حامية الوطيس، قام فيها النجم الهوليوودي بالاعتداء عليه جسدياً بلكمه مرتين في القفص الصدري، بالإضافة إلى الضرر النفسي من خلال "الإساءة اللفظية".
كما قدم بروكس مستندات للمحكمة، يؤكد فيها أنه وبعد الحادث هذا، عانى من آلام جسدية ونفسية، وأن الحادثة وقعت بعد أن أخبر ديب بأن الوقت ينفد منهما وعليهما الانتهاء من التصوير.
وعلى الجانب الآخر، يؤكد ديب أن اعتداءه على بروكس جاء كدفاعٍ عن النفس، كما قامت هيئة الدفاع عن الممثل بتقديم رد على الدعوى المقدمة عام 2018، قالوا فيه إن موكلهم تم "استفزازه"، وإن المدعي جعله "يشعر بعدم الأمان".
وكما تولت الدفاع عنه أمام آمبر هيرد، فإن المحامية كاميل فاسكيز ذائعة الصيت، ستتولى أيضاً هذه القضية للدفاع عنه، حيث من المقرر أن يمثُل ديب أمام محكمة لوس أنجلوس يوم 25 يوليو المقبل، في حين لاتزال التعويضات المطالب بها غير معروفة حتى الآن.
المصدر: زهرة
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