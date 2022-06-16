Advertisement

فنون ومشاهير

جوني ديب إلى المحكمة مجدداً.. وكاميل فاسكيز ستتولى الدفاع عنه

Lebanon 24
16-06-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-962713-637909866100595079.jpg
Doc-P-962713-637909866100595079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن النجم العالمي جوني ديب على موعدٍ جديد مع محاكمةٍ جديدة، إذ لم تكد تنتهي معركته القانونية ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، حتى بدأ يستعد للعودة مرةً أخرى إلى ساحات القضاء، للدفاع عن نفسه مرةً أخرى أمام اتهاماتٍ موجهةٍ له بالتعدي على زميلٍ سابقٍ بالضرب.
Advertisement
وفي التفاصيل، فإن مدير الموقع الذي عمل في فيلم "City of Lies"، غريغوري بروكس، يزعم أن نجم "قراصنة الكاريبي"، تعرض للضرب من قبل الأخير، وذلك بعدما دخل الطرفان في معركةٍ حامية الوطيس، قام فيها النجم الهوليوودي بالاعتداء عليه جسدياً بلكمه مرتين في القفص الصدري، بالإضافة إلى الضرر النفسي من خلال "الإساءة اللفظية". 


كما قدم بروكس مستندات للمحكمة، يؤكد فيها أنه وبعد الحادث هذا، عانى من آلام جسدية ونفسية، وأن الحادثة وقعت بعد أن أخبر ديب بأن الوقت ينفد منهما وعليهما الانتهاء من التصوير.

وعلى الجانب الآخر، يؤكد ديب أن اعتداءه على بروكس جاء كدفاعٍ عن النفس، كما قامت هيئة الدفاع عن الممثل بتقديم رد على الدعوى المقدمة عام 2018، قالوا فيه إن موكلهم تم "استفزازه"، وإن المدعي جعله "يشعر بعدم الأمان".
وكما تولت الدفاع عنه أمام آمبر هيرد، فإن المحامية كاميل فاسكيز ذائعة الصيت، ستتولى أيضاً هذه القضية للدفاع عنه، حيث من المقرر أن يمثُل ديب أمام محكمة لوس أنجلوس يوم 25 يوليو المقبل، في حين لاتزال التعويضات المطالب بها غير معروفة حتى الآن.

المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
17:00 | 2022-06-17
16:30 | 2022-06-17
16:00 | 2022-06-17
14:51 | 2022-06-17
14:00 | 2022-06-17
12:07 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website