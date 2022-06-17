ظهرت بإطلالة مُشابهة جدا: بونيتا سعادة تقلّد منى واصف... ولمن قالت: "هبل شيخ الهبل"؟ (فيديو)

نشرت الممثلة بونيتا سعادة فيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قلّدت فيها عدداً من أبرز الشخصيات العربية أخيراً، على غرار الفنانة السورية منى واصف.

ونشرت بونيتا عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" لوحة كوميدية قدّمت خلالها واصف بأسلوب طريف وحوار مرح استند إلى سلسلة "الهيبة" التي لعبت فيها الأخيرة دور والدة "جبل شيخ الجبل".

وجاء في حديثها: "أنا الهيبة كلها"، قبل أن تتوجه إلى شخص في الاستديو تسخر منه بالقول: "طالع هبل شيخ الهبل انت".

وظهرت سعادة بإطلالة مشابهة جداً لإطلالة واصف من ناحية تسريحة الشعر ونبرة الصوت، إلى جانب وضع الحلي الذهبية وحمل العصا على طريقة والدة "جبل شيخ الجبل".

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وكتبت سعادة في تعليقها على الفيديو: "بتمنى من الناس ما يكونوا قاسيين بحكمن على الأشياء أو على عمل معين منتعب عليه وبيجي هجوم عشوائي لناس بحبوا يرموا فشلن او نقص معين او حتى لو ما بيعجبن فيهون يعطوا رأين من دون التجريح او التعميم وما ينسوا انو في اشياء منيحة كمان... انا حبيت واتجرأت قلّد الفنانة القديرة منى واصف ولو رنا الابيض قلّدتا بكلمتين روعة واكتر من روعة بس ما ننسى كمان انو اتدربت عليا من سنة 1980 وهي بنت بلدا كمان. انا سويت مشهد طويل وهيدا الشي صعب انو اجمع كل شي وشكراً".

(لها(