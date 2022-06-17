Advertisement

فنون ومشاهير

ظهرت بإطلالة مُشابهة جدا: بونيتا سعادة تقلّد منى واصف... ولمن قالت: "هبل شيخ الهبل"؟ (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2022 | 00:48
A-
A+
Doc-P-962919-637910491567293737.jpeg
Doc-P-962919-637910491567293737.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة بونيتا سعادة فيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي قلّدت فيها عدداً من أبرز الشخصيات العربية أخيراً، على غرار الفنانة السورية منى واصف.

 

ونشرت بونيتا عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" لوحة كوميدية قدّمت خلالها واصف بأسلوب طريف وحوار مرح استند إلى سلسلة "الهيبة" التي لعبت فيها الأخيرة دور والدة "جبل شيخ الجبل".

 

وجاء في حديثها: "أنا الهيبة كلها"، قبل أن تتوجه إلى شخص في الاستديو تسخر منه بالقول: "طالع هبل شيخ الهبل انت".

 

وظهرت سعادة بإطلالة مشابهة جداً لإطلالة واصف من ناحية تسريحة الشعر ونبرة الصوت، إلى جانب وضع الحلي الذهبية وحمل العصا على طريقة والدة "جبل شيخ الجبل".

 

 
Advertisement

وكتبت سعادة في تعليقها على الفيديو: "بتمنى من الناس ما يكونوا قاسيين بحكمن على الأشياء أو على عمل معين منتعب عليه وبيجي هجوم عشوائي لناس بحبوا يرموا فشلن او نقص معين او حتى لو ما بيعجبن فيهون يعطوا رأين من دون التجريح او التعميم وما ينسوا انو في اشياء منيحة كمان... انا حبيت واتجرأت قلّد الفنانة القديرة منى واصف ولو رنا الابيض قلّدتا بكلمتين روعة واكتر من روعة بس ما ننسى كمان انو اتدربت عليا من سنة 1980 وهي بنت بلدا كمان. انا سويت مشهد طويل وهيدا الشي صعب انو اجمع كل شي وشكراً".

(لها(

 

 

 

 

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
17:00 | 2022-06-17
16:30 | 2022-06-17
16:00 | 2022-06-17
14:51 | 2022-06-17
14:00 | 2022-06-17
12:07 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website