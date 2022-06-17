فيديو لطليقة جورج وسوف بطلة الراليات ينتشر.. شاهدوا ماذا فعلت

وجهّت بطلة الرالي القطريّة ندى زيدان نصائح إلى الشابات والسيدات في القيادة، عبر فيديو نشرته في حسابها على تطبيق "إنستغرام".

وأطلت طليقة النجم السوري جورج وسوف من داخل مقصورة سيارتها خلال شرح أفضل وضعيات القيادة والأخطاء الشائعة.

وقالت: "اخطر الوضعيات في السواقة عندما تكونيين قريبة كثيراً لكل انواع الخطورة، فمثلا لا سمح الله اذا فتح الارباغ حيجي بوجهك ويقطع النفس عنك وممكن يسبب لك كسر في القصبات الهوائية ويسبب لك مشاكل او ضغط على القلب".

وأشارت إلى الوضعية الصحيحة: "يجب أن تكون ايدك مفرودة بس ما تكون مفرودة كثير وما تكون مثنية كثير".

يُذكر أن لزيدان ابنة وحيدة من "ابو وديع" اسمها عيون.