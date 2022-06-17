مفاوضات مع هيفا وهبي لبطولة عمل لبناني ضخم.. إليكم التفاصيل

ذكر موقع "فوشيا" ان الفنانة هيفا وهبي تتفاوض مع شركة "أونلاين بروداكشن" ONLINE PRODUCTION لصاحبها زياد الشويري، للمشاركة في بطولة مسلسل لبناني من كتابة الممثلة آية طيبة.

وعلم "فوشيا" أن شركة Online PRODUCTION خصصت لهذا العمل ميزانية ضخمة؛ إذ جرى الاتفاق مع جوليان معلوف ليتولى عملية إخراج هذه "العشارية" أي من 10 حلقات التي سيتم تصوير كافة مشاهدها في عدد من المناطق اللبنانية.

وأوضحت المصادر أن الشركة المنتجة تولي اهتماما كبيرا للعمل وتعمل جاهدة ليتم عرضه على إحدى المنصات العالمية.

ورفضت المصادر الكشف عن البطل اللبناني الذي سيقف أمام هيفا في هذا العمل، مشيرة إلى أنهما سيشكلان ثنائيا مميزا، خاصة أن العمل يحمل في طياته الرومانسية والآكشن.