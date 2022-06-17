رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)

أحيت الفنانة روبي حفلا بمنطقة التجمع الخامس، ورقصت على أنغام عدد من أغانيها القديمة والحديثة التي رددها الحضور معها خلال غنائها.

وظهرت روبي، في الحفل مرتدية فستاناً قصيراً باللون الأسود وغنت الأغنيات التي اشتهرت بها طوال مشوارها الفني ومنه "قلبي بلاستيك" و"ليه بيداري كده" وغيرهما من الأغنيات.

وتعيش روبي حالة كبيرة من النشاط الفني على كافة المستويات في الفترة الحالية، سواء في الغناء أو التمثيل، حيث خضعت لجلسة تصوير جديدة وذلك في أحدث إطلالة لها، والتي نشرتها على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" ظهرت فيها مرتدية فستاناً بألوان زاهية مبهجة تناسب أجواء الربيع والصيف، بعد أن ارتدت فستانا ملونًا مطبوعًا عليه رسومات أزهار بألوان البنفسجي والبينك والأبيض.