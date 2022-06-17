جان يامان يتعرّض لموقف محرج على السجادة الحمراء‎‎.. شاهدوا ماذا حصل معه

تعرّض الممثل التركي جان يامان لموقف محرج على السجادة الحمراء خلال حفل انطلاقة منصة ديزني بلس Disney+، الذي شارك فيه الممثلات: هاندا أرتشيل، أسلي إنفر، ميليس سيزين، بينار دنيز، ديميت أوزدمير. ومن الرجال: خالد أرغنتش، بوراك دنيز، وإنجين أكيوريك، وغيرهم.

ودخل يامان الحفل من دون أن يعير أي اهتمام للصحفيين عكس النجوم الحاضرين، ورفض الإجابة عن أي من أسئلتهم، كما لم ينظر إليهم، فاعتبر العديد من الحاضرين تصرفه بأنه نوع من "الغرور والتعالي".

كما هاجم الصحفيون الحاضرون تصرف يامان وسخروا منه، فقال أحدهم: "إنه لا يحتاج إلى الصحافة التركية فهو نجم إيطالي"، فرحّب الجميع بما قاله الصحفي وصفقوا في وجه جان يامان الذي تعرض لموقف محرج.

كما حظي تصرف الممثل التركي بردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فور تداول مقاطع مصورة من الحفل، فمنهم من انتقده، وآخرون وصفوا سلوكه بالمتعجرف في التعامل مع من حوله.

وكان من المتوقّع أن يعود جان يمان إلى تركيا لتصوير مسلسله لصالح منصّة ديزني، ولكن بات من المؤكد أنّه سيبقى في إيطاليا، حيث سيتمّ التصوير هناك وفي كرواتيا أيضاً.

يذكر أن الفنان التركي كسب شهرة كبيرة في إيطاليا بعد عرض مسلسل ”الطائر المبكر Erkenci Kuş“.

(فوشيا)