مكالمة بصوت نجلاء فتحي تسيء الى "الزعيم".. ما الحقيقة؟

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انتشر خلال الساعات الماضية تسريب صوتي نُسب إلى الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي وهي تهاجم الفنان عادل إمام بتصريحات قاسية تمسّ أفلامه وتاريخه الفني، ما اعتبره البعض سبّاً وإهانة لأحد رموز الفن التي لن تتكرر على مر الزمان.وفي أول رد على ذلك التسريب المزعوم، نفى شقيق الفنان عادل إمام أن يكون هناك خلاف بين عادل إمام ونجلاء فتحي، مؤكداًأن هناك علاقة وطيدة تجمعهما، وما من سبب يدفعها للإساءة الى "الزعيم" أو الإدلاء تصريحات مشينة. إذ قال: "لقد شقا طريقهما الفني مع بعض، فلا أعتقد أن نجلاء فتحي من الممكن أن تُدين الزعيم بشيء، من المستحيل أن يخرج من فنانة محترمة مثل نجلاء فتحي هذا الكلام القاسي والمشين بحق "الزعيم" أو أي فنان آخر، فالإساءة ليست من طبعها". وأضاف: "لا أعتقد أن نجلاء فتحي قد تقول مثل هذا الكلام، وفي رأيي أن التسجيل ده مفبرك لزعزعة العلاقات بين نجوم الوسط الفني".ووصف الوسط الفني بأنه "أسرة فنية واحدة منذ زمن بعيد"، مؤكداً أن لا عداوة بين الفنانين.وذكر أنه إذا ثبُت أن التسريب الصوتي المتداول يعود إلى نجلاء فتحي، وأنها بالفعل تعمّدت الإساءة الى عادل إمام، فإنه سيتخذ إجراءً قانونياً.ومن جهته، أكد المخرج خضر محمد خضر، زوج ابنة الفنانة نجلاء فتحي أن هذا التسجيل قديم، يعود الى عام 2011، مستنكراً اجتزاء الحديث من سياقه ووقته الذي ليس له مبرر.ووصف إعادة استغلال التسجيل من أحد الصحافيين بأنه "تصرف غريب"، مضيفاً: "لو في صحافي قاعد زهقان بلاش يطلّع تسجيلات صوتية من 2011 ويروّج لها باعتبارها تمت في 2022".