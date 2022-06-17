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فنون ومشاهير
محمد صبحي يعود الى السينما والتلفزيون بأعمال قوية
Lebanon 24
17-06-2022
|
16:00
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في المؤتمر الصحافي الذي أقامه الفنان الكبير محمد صبحي في مدينة سنبل للكشف عن تفاصيل الاتفاق الفني الذي عقده مع الشركة المتحدة للإنتاج، لتقديم أعمال يعود من خلالها إلى السينما والتلفزيون، قال صبحي إنه انتهى من عرض مسرحيته الأخيرة "نجوم الظهر" التي تولّت تصويرها أخيراً "الشركة المتحدة" ليتم عرضها قريباً على إحدى قنواتها، حيث أصبحت المسرحية ملكاً خاصاً لها، وهذا من ضمن بنود تعاقده معها، بالإضافة إلى التحضير لثلاثة مشروعات مسرحية يقدّمها خلال الفترة المقبلة، وسوف يبدأها بمسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك"، ثم مسرحية "عندما يحكم الأطفال العالم" ومسرحية "ملك سيام".
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وأكد صبحي أنه يعمل حالياً على مسلسل من تأليفه بعنوان مؤقت "رحلة المجنون"، موضحاً أنه كان يتمنى تقديم هذا المسلسل منذ 35 عاماً بعد مسلسل "سنبل بعد المليون"، إلا أنّه قدم مسلسل "ونيس" وتم تأجيله.
وكشف محمد صبحي عن الأحداث التي يدور حولها مسلسل "رحلة المجنون"، قائلاً إنّ "القصة تتمحور حول رجل ترك مصر لـ 25 عاماً، ثم عاد إليها وهو يمتلك 2 مليار دولار... يتبرع بمليار جنيه لصندوق "تحيا مصر" والمليار الآخر سوف يتولى توزيعه بنفسه على المحتاجين الذين يتعرف على حقيقتهم في الشارع".
وعن عودته الى السينما بعد 31 عاماً، قال إنه ابتعد عن السينما عام 1989 حينما سيطرت أفلام المقاولات على المجال الفني، فانسحب إلى أن تعبر هذه الموجة، ولكنه انشغل في المسرح والدراما وأصبحت رسالته فيهما أقوى، وأكمل بها كل هذه السنوات، مؤكداً أنه سيعود بعمل ذي عنوان مؤقت "المعادلة صفر" يعرض فيه قضية يخشى العالم كله من مناقشتها، والعمل سيناريو وحوار أمينة مصطفى وإخراج دينا الرفاعي.
كما أكد محمد صبحي أنه سوف يعود من خلال تقديم الجزء الثالث من برنامج "مفيش مشكله خالص" خلال الفترة المقبلة، وهو مكوّن من 20 حلقة يعرض فيها مشاكل سلوكية ويقدّم حلولاً لها.
المصدر: لها
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