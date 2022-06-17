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فنون ومشاهير

اصطدمت سيارتها بشاحنة كبيرة... وفاة مخرجة شابة في حادث سير مروّع! (صور)

Lebanon 24
17-06-2022 | 09:39
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لقيت مخرجة مصرية شابة مصرعها في حادث سير مروع بطريق القاهرة – السويس شرق البلاد.

ولفظت المخرجة نسمة زعزوع التي تبلغ من العمر 35 عاما أنفاسها الأخيرة، حيث اصطدمت سيارتها بشاحنة كبيرة محملة بالرمال.
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وتبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق الشاحنة فانحرف عن طريقه ما أدى إلى اصطدام المخرجة به بعد أن فشلت في السيطرة على سيارتها، فيما قررت جهات التحقيق، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانها.

يذكر أن المخرجة نسمة زعزوع تعمل في مجال الإخراج منذ نحو 11 عاما، وحصلت على ماجستير الإخراج السينمائي من جامعة وست لندن، ولديها 6 أفلام روائية قصيرة و8 أفلام وثائقية.

ومن أبرز أفلامها فيلم "سيدة"، الحاصل على جائزة أفضل فيلم بالمهرجان القومي للسينما المصرية.
 
 
نسمة زعزوع
 
(العربية)
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