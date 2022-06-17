الموت يغيّب فناناً عربياً قديراً بعد تعرضه لوعكة صحية

وهشام هنيدي من مواليد عام 1946، ونال البكالوريوس في الحقوق من القاهرة سنة 1969، وكذلك الماجستير في الإخراج السينمائي من موسكو سنة 1980، وبدأ مشواره الفني في منتصف الستينيات، حيث قدم في التلفزيون العديد من الأعمال الاجتماعية والتاريخية والبدوية.أبرز الأعمال الفنيةومن أبرز الأعمال التي قام بها الفنان خلال مسيرته الفنية: نوف، الفخ، مقامات الحريري، ساري، نمر بن عدوان، شهرزاد، الحجاج، آخر أيام اليمامة، الأخرس والقلادة الخشبية، محاكم بلاسجون، راس غليص، التغريبة الفلسطينية، جرحك ياذيب، جرح الرمال، راعي الصيت، الأمين والمأمون، أبو جعفر المنصور، عيون عليا، صقر قريش، المرابطون والأندلس، والدرب الطويل.كما اشتهر الفنان الراحل بأدائه العديد من أدوار الشخصيات الكرتونية التي انتشرت في الوطن العربية بين الأطفال ولاقت رواجاً واسعاً آنذاك، ومن أبرزها: نداء البراري، لفتى مهران، الفرسان الثلاثة، العودة، الأسير، الرجل الصالح، الثور بسيط، جول وجولي، الرحالة الصغير، أجمل الحكايات، أرض التوبة، الغواصة الزرقاء، أليس في بلاد العجائب، وللبيت رب يحميه.