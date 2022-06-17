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فنون ومشاهير

الموت يغيّب فناناً عربياً قديراً بعد تعرضه لوعكة صحية

Lebanon 24
17-06-2022 | 09:55
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توفي الفنان الأردني القدير هشام هنيدي عن عمر يناهز الـ76 عاماً، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى منذ أكثر من أسبوعين.

وعرف عن الراحل هنيدي مشواره الفني الكبير، حيث لعب أدوارا مهمة في مسلسلات تاريخية وبدوية واجتماعية، وكان رمزاً مهماً وأيقونة في المسلسلات البدوية الأردنية والتي ذاع صيتها خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات في الوطن العربي.
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وتميز الراحل بصوته الإذاعي وتعليقه على الأفلام الوثائقية والتسجيلية منذ أربعة عقود.
 


وهشام هنيدي من مواليد عام 1946، ونال البكالوريوس في الحقوق من القاهرة سنة 1969، وكذلك الماجستير في الإخراج السينمائي من موسكو سنة 1980، وبدأ مشواره الفني في منتصف الستينيات، حيث قدم في التلفزيون العديد من الأعمال الاجتماعية والتاريخية والبدوية.

أبرز الأعمال الفنية
ومن أبرز الأعمال التي قام بها الفنان خلال مسيرته الفنية: نوف، الفخ، مقامات الحريري، ساري، نمر بن عدوان، شهرزاد، الحجاج، آخر أيام اليمامة، الأخرس والقلادة الخشبية، محاكم بلاسجون، راس غليص، التغريبة الفلسطينية، جرحك ياذيب، جرح الرمال، راعي الصيت، الأمين والمأمون، أبو جعفر المنصور، عيون عليا، صقر قريش، المرابطون والأندلس، والدرب الطويل.

كما اشتهر الفنان الراحل بأدائه العديد من أدوار الشخصيات الكرتونية التي انتشرت في الوطن العربية بين الأطفال ولاقت رواجاً واسعاً آنذاك، ومن أبرزها: نداء البراري، لفتى مهران، الفرسان الثلاثة، العودة، الأسير، الرجل الصالح، الثور بسيط، جول وجولي، الرحالة الصغير، أجمل الحكايات، أرض التوبة، الغواصة الزرقاء، أليس في بلاد العجائب، وللبيت رب يحميه.
المصدر: العربية
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