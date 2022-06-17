اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)

كشف الفنان سعد رمضان عن أزمة طالته قبل أسبوعين في تونس، وذلك عندما اتّهمه نقيب الموسيقيين بتبييض الأموال.



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وختم سعد رمضان "لو فعلاً أملك حساباً مصرفياً في فرنسا كما يدّعون، لما كنت قد خسرت أموالي في المصارف اللبنانية". وردّ رمضان على الأخير في لقاء مع "ET بالعربي"، قائلاً: "يحقّ لي أن ألجأ إلى القضاء وأتقدّم بدعوى قدح وذم، لأن التصريح بأنني أقوم بتبييض الأموال ليست تهمة بسيطة". وتابع "أنا لا أدخل في تفاصيل العقود، وقدّمنا حفلاً غنائياً ناجحاً في تونس، وأعتبر هذه الاتهامات مجحفة بحقي، ولو كان الحفل غير قانوني كان يمكنكم إيقاف الحفل".وختم سعد رمضان "لو فعلاً أملك حساباً مصرفياً في فرنسا كما يدّعون، لما كنت قد خسرت أموالي في المصارف اللبنانية".

على صعيد اخر، اكد رمضان، ان الفنان المغربي سعد لمجرد لم يكن على علم مسبق بتشابه لحنَي أغنية "شو محسودين" و"من أول دقيقة"، معتبرا أن تشابه الأفكار واردة عند الفنانين.



وفي حديث صحفي قال رمضان: "لا شك أن الأغنية نجحت وكانت من أجمل الأغاني التي طرحت على الساحة الفنية، فـ سعد لمجرد وإليسا لا علاقة لهما بما حدث"، مضيفا: "لا شك أن اللحن مألوف، إلا أن السبب الأساسي لنجاح الأغنية هو تواجد إليسا وسعد لمجرد في عمل واحد، وأنا لا أمانع في عمل مشترك يجمعني بالأخير كوني على صداقة معه منذ سنوات، فضلا عن كوني من عشاق صوته".