Advertisement

فنون ومشاهير

اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)

Lebanon 24
17-06-2022 | 10:40
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف الفنان سعد رمضان عن أزمة طالته قبل أسبوعين في تونس، وذلك عندما اتّهمه نقيب الموسيقيين بتبييض الأموال.
 
وردّ رمضان على الأخير في لقاء مع "ET بالعربي"، قائلاً: "يحقّ لي أن ألجأ إلى القضاء وأتقدّم بدعوى قدح وذم، لأن التصريح بأنني أقوم بتبييض الأموال ليست تهمة بسيطة". وتابع "أنا لا أدخل في تفاصيل العقود، وقدّمنا حفلاً غنائياً ناجحاً في تونس، وأعتبر هذه الاتهامات مجحفة بحقي، ولو كان الحفل غير قانوني كان يمكنكم إيقاف الحفل".
Advertisement

وختم سعد رمضان "لو فعلاً أملك حساباً مصرفياً في فرنسا كما يدّعون، لما كنت قد خسرت أموالي في المصارف اللبنانية".
 
على صعيد اخر، اكد رمضان، ان الفنان المغربي سعد لمجرد لم يكن على علم مسبق بتشابه لحنَي أغنية "شو محسودين" و"من أول دقيقة"، معتبرا أن تشابه الأفكار واردة عند الفنانين.

وفي حديث صحفي قال رمضان: "لا شك أن الأغنية نجحت وكانت من أجمل الأغاني التي طرحت على الساحة الفنية، فـ سعد لمجرد وإليسا لا علاقة لهما بما حدث"، مضيفا: "لا شك أن اللحن مألوف، إلا أن السبب الأساسي لنجاح الأغنية هو تواجد إليسا وسعد لمجرد في عمل واحد، وأنا لا أمانع في عمل مشترك يجمعني بالأخير كوني على صداقة معه منذ سنوات، فضلا عن كوني من عشاق صوته".
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
17:00 | 2022-06-17
16:30 | 2022-06-17
16:00 | 2022-06-17
14:51 | 2022-06-17
14:00 | 2022-06-17
12:07 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website