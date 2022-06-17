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فنون ومشاهير
سعد رمضان مُتّهم بـ"تبييض الأموال".. وهكذا ردّ (فيديو)
Lebanon 24
17-06-2022
|
14:51
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كشف الفنان اللبناني سعد رمضان عن أزمة طالته قبل أسبوعين في تونس، وذلك بعدما اتّهمه نقيب الموسيقيين هناك بتبييض الأموال.
وفي حديث عبر "ET" بالعربي، قال رمضان: ""يحقّ لي أن ألجأ إلى القضاء وأتقدّم بدعوى قدح وذم، لأن التصريح بأنني أقوم بتبييض الأموال ليست تهمة بسيطة".
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وتابع: "أنا لا أدخل في تفاصيل العقود، وقدّمنا حفلاً غنائياً ناجحاً في تونس، وأعتبر هذه الاتهامات مجحفة بحقي، ولو كان الحفل غير قانوني كان يمكنكم إيقاف الحفل".
وختم: "لو فعلاً أملك حساباً مصرفياً في فرنسا كما يدّعون، لما كنت قد خسرت أموالي في المصارف اللبنانية".
وكان رمضان أكد أن الفنان المغربي سعد لمجرد لم يكن على علمٍ مسبق بتشابه لحني
أغنية "شو محسودين" و"من أول دقيقة"، معتبراً أن تشابه الأفكار هو أمرٌ عند الفنانين والملحنين.
وفي حديث لموقع" فوشيا"، قال رمضان: "لا شك أن الأغنية نجحت وكانت من أجمل الأغاني التي طرحت على الساحة الفنية، فـسعد لمجرد وإليسا لا علاقة لهما بما حدث"، مضيفا: "لا شك أن اللحن مألوف، إلا أن السبب الأساسي لنجاح الأغنية هو تواجد إليسا وسعد لمجرد في عمل واحد، وأنا لا أمانع في عمل مشترك يجمعني بالأخير كوني على صداقة معه منذ سنوات، فضلا عن كوني من عشاق صوته".
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