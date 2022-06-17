اليسا تظهر ببطن منتفخ في حفلها بالسعودية.. والجمهور يسأل: "حامل؟" (فيديو)

أحيت الفنانة اليسا حفلا مشتركا أمس الجمعة مع الفنان المغربي سعد لمجرد في مدينة جدة وذلك بعد نجاح أغنيتهما "من أول دقيقة".

وظهرت اليسا بفستان أبيض ضيق بكتف واحد وبفتحة عند الجانب الا انه أظهرها ببطن منتفخ ما أثار استغراب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا انها بدت كالمرأة الحامل، مشيرين إلى ان اختيارها للفستان غير موفق.

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A post shared by نجوم اليوم Njoom Alyoum (@njoomalyoum)





كما لم يسلم لمجرد من الانتقادات التي طالت "اللوك" الكاجوال الذي ظهر فيه حيث ارتدى بنطالا أبيض مع قميص باللونين الأبيض والأسود.