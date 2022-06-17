رقصت بطريقة غريبة.. فيديو لهيفا وهبي يُشعل المواقع شاهدوا ماذا فعلت

أحيت مؤخرا الفنانة هيفا وهبي حفل زفاف في مدينة الإسكندرية في مصر.
وتألقت هيفا في الزفاف بفستان باللون الأصفر الصارخ.
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A post shared by 💯 مجنونة هيوفااااااء رسمي😜💞🇩🇿 (@barbiewehbe)
A post shared by 💯 مجنونة هيوفااااااء رسمي😜💞🇩🇿 (@barbiewehbe)
وانتشرت فيديوهات لهيفا خلال غنائها خلال الحفل. وظهرت في إحدى الفيديوهات وهي ترقص بطريقة غريبة.
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وكانت هيفا أثارت الجدل مؤخرا بخضوعها لجلسة تصوير داخل "باركينغ" السيارات.