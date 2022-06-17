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فنون ومشاهير

رقصت بطريقة غريبة.. فيديو لهيفا وهبي يُشعل المواقع شاهدوا ماذا فعلت

Lebanon 24
17-06-2022 | 17:00
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أحيت مؤخرا الفنانة هيفا وهبي حفل زفاف في مدينة الإسكندرية في مصر.

 

وتألقت هيفا في الزفاف بفستان باللون الأصفر الصارخ.

 

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A post shared by 💯 مجنونة هيوفااااااء رسمي😜💞🇩🇿 (@barbiewehbe)


 

وانتشرت فيديوهات لهيفا خلال غنائها خلال الحفل. وظهرت في إحدى الفيديوهات وهي ترقص بطريقة غريبة.

A post shared by 💯 مجنونة هيوفااااااء رسمي😜💞🇩🇿 (@barbiewehbe)


 
 

وكانت هيفا أثارت الجدل مؤخرا بخضوعها لجلسة تصوير داخل "باركينغ" السيارات.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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