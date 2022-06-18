ماذا تفعل نادين نجيم على قنوات أميركا اللاتينيّة؟ (صورة)

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم، صورة عبر خاصيّة "ستوري"، عبر حسابها على "انستغرام"، أعلنت فيها أنّ شاشات التلفزة في أميركا اللاتينيّة، تعرض مسلسل "سمرا" التي أدّت فيه دور البطولة.

وقالت نادين: "سمرا الان على التلفزيون، في كافة أميركا اللاتينيّة".