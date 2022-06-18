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فنون ومشاهير

ماذا تفعل نادين نجيم على قنوات أميركا اللاتينيّة؟ (صورة)

Lebanon 24
18-06-2022 | 05:00
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم، صورة عبر خاصيّة "ستوري"، عبر حسابها على "انستغرام"، أعلنت فيها أنّ شاشات التلفزة في أميركا اللاتينيّة، تعرض مسلسل "سمرا" التي أدّت فيه دور البطولة.
وقالت نادين: "سمرا الان على التلفزيون، في كافة أميركا اللاتينيّة".
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