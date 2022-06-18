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فنون ومشاهير

رجل يلاحق شمس الكويتيّة ويريد الزواج منها: "حدا يشيل عني هالصبي بكل مكان يطلعلي"

Lebanon 24
18-06-2022 | 08:00
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اشتكت النجمة شمس الكويتية عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، من ملاحقة أحد المتابعين لها للزواج منها.

وقالت الفنانة الخليجية: "ياناس ياعالم ياهاكرز ياشرطة يامستشفيات امراض عقلية، حدا يشيل عني هالصبي بكل مكان يطلعلي يقول ان هو الله وان هو خلقني ومتزوجني وجالس يراقب كل حياتي".
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(لها)
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