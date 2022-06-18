Advertisement

فنون ومشاهير

شارك بأكثر من 130 فيلما... وفاة فنان كبير عن 91 عاماً (صورة)

Lebanon 24
18-06-2022 | 02:59
A-
A+
Doc-P-963269-637911433321675259.jpg
Doc-P-963269-637911433321675259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت نادين ترينتينيان، الزوجة السابقة للممثل الفرنسي جان لوي ترينتينيان، أنّ الاخير الذي بدأ مسيرته الفنية في عام 1956 توفي الجمعة عن 91 عاما.

وقالت نادين ترينتينيان لتلفزيون بي.إف.إم: "كان جان لوي ترينتينيان، إنسانا استثنائيا".
Advertisement

ونال ترينتينيان جائزة أحسن ممثل في مهرجان "كان" العام 1969 عن دوره في فيلم "زد" للمخرج كوستا غافراس، كما نال جائزة "سيزار" لأحسن ممثل عن دوره في فيلم "آمور" أو "الحب" لمايكل هانيكه العام 2013.

وكان ترينتينيان أحد الممثلين الرواد في حركة "الموجة الجديدة" في السينما الفرنسية إلى جانب جان بيير لو وجان بول بلموندو.

وشارك بالتمثيل في أكثر من 130 فيلما، بينها فيلم "رجل وامرأة" الذي نال جائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان "كان" العام 1966.
 
 
الموت يغيب أسطورة السينما الفرنسية جان لوي ترينتينيان
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-06-18
14:00 | 2022-06-18
11:00 | 2022-06-18
10:30 | 2022-06-18
08:00 | 2022-06-18
06:29 | 2022-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website