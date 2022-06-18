شارك بأكثر من 130 فيلما... وفاة فنان كبير عن 91 عاماً (صورة)

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أعلنت نادين ترينتينيان، الزوجة السابقة للممثل الفرنسي جان لوي ترينتينيان، أنّ الاخير الذي بدأ مسيرته الفنية في عام 1956 توفي الجمعة عن 91 عاما.وقالت نادين ترينتينيان لتلفزيون بي.إف.إم: "كان جان لوي ترينتينيان، إنسانا استثنائيا".ونال ترينتينيان جائزة أحسن ممثل في مهرجان "كان" العام 1969 عن دوره في فيلم "زد" للمخرج كوستا غافراس، كما نال جائزة "سيزار" لأحسن ممثل عن دوره في فيلم "آمور" أو "الحب" لمايكل هانيكه العام 2013.وكان ترينتينيان أحد الممثلين الرواد في حركة "الموجة الجديدة" في السينما الفرنسية إلى جانب جان بيير لو وجان بول بلموندو.وشارك بالتمثيل في أكثر من 130 فيلما، بينها فيلم "رجل وامرأة" الذي نال جائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان "كان" العام 1966.