محمد رمضان في ورطة بعد اعتذار مؤلف فيلمه الجديد

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تسبب اعتذار المؤلف أحمد عادل عن عدم كتابة فيلم "نمبر وان" الذي من المفترض أن يعود به الفنان محمد رمضان إلى السينما في وقوع الأخير في ورطة وذلك لضيق الوقت حيث كان رمضان ينوي طرح الفيلم في موسم الصيف الحالي.وكانت أخبار قد انتشرت خلال الساعات الماضية، بأن رمضان طرح اسم المؤلف محمد سيد بشير، لكتابة الفيلم عقب اعتذار أحمد عادل، إلا أن بشير نفى في تصريحات صحافية ذلك الأمر قائلًا: "لم أشارك في فيلم نمبر وان بعد اعتذار المؤلف أحمد عادل، بل أتعاون مع محمد رمضان في فيلم آخر ليس له علاقة بأحمد عادل، وجميع الأخبار المتداولة حول مشاركتي في الفيلم، ليس لها أي أساس من الصحة، وسأعلن كافة تفاصيل فيلمي الجديد قريبًا".يذكر أن فيلم "نمبر وان" من إخراج ياسر سامي، ومن المقرر تصويره في عدد من الدول الأجنبية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وسيضم عددًا من النجوم العالميين.ويعد فيلم نمبر وان رابع تعاون بين المخرج ياسر سامي ومحمد رمضان، بعد مسلسل "نسر الصعيد" عام 2018 والذي حقق نجاحًا كبيرًا، كما تعاونا في الأغنية الشهرة "مافيا" والتي كانت نقلة لمحمد رمضان في عالم الغناء وطرح بعدها العديد من الأغاني، من بينها أغنية "باي باي ثانوية"، والتي كانت من إخراج ياسر سامي أيضًا، وعاد الثنائي مرة أخرى في فيلم "نمبر وان".