بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلاد والدتها برفقة ابنتها الصغيرة

احتفلت النجمة العالمية بريانكا شوبرا، بعيد ميلاد والدتها مادو شوبرا عبر حسابها على انستغرام، وسط تفاعل قطاع كبير من جمهورها. واستعرضت إحدى اللحظات العفوية بين والدتها وابنتها الصغيرة التي رزقت بها مؤخراً من زوجها نيك جوناس عن طريق أم بديلة. وشاركت بريانكا شوبرا، الجمهور على انستغرام بصورة جديدة لوالدتها مادو التي ظهرت وهي تحمل حفيدتها الصغيرة، ابنة بريانكا شوبرا الصغيرة، وحرصت بريانكا على تهنئة والدتها بعيد ميلادها برسالة مميزة في تعليقها على تلك الصورة المبهجة.

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وكتبت بريانكا شوبرا في تعليقها: "عيد ميلاد سعيد ماما.. نرجو أن تبتسمين دائمًا تلك الابتسامة.. أنتي تلهميني كثيرًا بحماسك للحياة وخبراتك كل يوم.. كانت جولتك الأوروبية المنفردة أفضل احتفال بعيد ميلاد رأيته منذ فترة.. أحبك من هنا وحتى القمر".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور والمشاهير مع صورة بريانكا شوبرا مع والدتها وابنتها وتمنوا لها عامًا سعيدًا.