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فنون ومشاهير

محمد رمضان يُفاجئ الجمهور.. دخل المسرح بسيارة فارهة ووزع الدولارات! (فيديو)

Lebanon 24
19-06-2022 | 08:00
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فاجأ الفنان المصري محمد رمضان جمهور حفله الذي أقامه مؤخرا في العقبة جنوبي الأردن، بالدخول إلى المسرح بسيارة من طراز لامبورغيني باهظة الثمن بالإضافة إلى توزيعه الدولارات.

 

ووسط هتافات وصيحات من الجمهور، ترك رمضان تعليقا ساخر قال فيه إنه حصل على "إذن" من الحكومة للمبيت مع جمهوره لمدة 48 ساعة، مضيفا "سنقوم بتوزيع مشروبات طاقة".

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وقدم رمضان المعروف بتصرفاته المثيرة للجدل، خلال الحفل مجموعة استعراضات على عدد من أغانيه الشهيرة، كما قدم خلال الحفل أغنيته الجديدة "بلالين".

 

وكان منظمو الحفل قد أعلنوا قبل أيام عن نفاد تذاكر الحفل الذي أقيم ليلة الجمعة في منتجع واحة أيلة بمدينة العقبة الساحلية، مبكرا، ووضعوا شروطا للدخول إلى الحفل.

 

وظهر رمضان في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في إنستغرام عقب خروجه من صلاة الجمعة، ويلتف حوله المعجبون الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

 

 

المصدر: فوشيا
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