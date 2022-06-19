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فنون ومشاهير

منى أبو حمزة برفقة مذيعة أخبار الـ LBCI .. وتعلق: "مع عروستنا الحلوة" (صور)

Lebanon 24
19-06-2022 | 04:36
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نشرت الإعلامية منى أبو حمزة صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها برفقة مذيعة أخبار الـ lbci رنيم بو خزام في أحد المطاعم مع أفراد من العائلة.

 

وعلقت على الصور بالقول: "مع عروستنا الحلوة بعروس الدنيا بيروت".

 

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A post shared by Mona Abou Hamze (@monaabouhamzeofficial)


 

 يُذكر ان رنيم عقدت قرانها على ربيع بو علوان، شقيق الإعلامية منى أبو حمزة في كانون الأول الماضي. الا انهما يتحضران قريبا لإقامة سهرة العرس وذلك بعدما تعذر القيام بذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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