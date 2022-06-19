شيرين عبد الوهاب تثير الغموض برسالة والجمهور يسأل من المقصود

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مقطعاً من أغنية "أيام من حياتي" للفنان حسين الجسمي، أثارت بها الغموض بين جمهورها خاصة أنهم اعتبروها رسالة مجهولة منها موجهة لأشخاص بعينهم بعد أزمتها الأخيرة، متسائلين عن هؤلاء الأشخاص، فيما أكد آخرون أنها تقصد طليقها حسام حبيب.

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يذكر أن المؤلف والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر قد أعلن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن تعاون جديد يجمعه بشيرين عبد الوهاب، حيث كتب يقول: "إن شاء الله هتسمعوا أحلى أغاني مع شيرين".

جاء ذلك بعدما أثارت شيرين حالة من الجدل الواسع عندما صرحت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام" بندمها الشديد على أغنية "ما تجرحنيش" للشاعر بهاء الدين محمد، الأمر الذي أغضبالأخير وقرر أن يهاجمها بقوة عبر صفحته على "فيسبوك".

(لها)