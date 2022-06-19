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فنون ومشاهير

وسام شماس في رسالة مؤثرة لابنه يوان: انت بطل بصمودك بقوة قلبك الطاهر.. نحنا ناطرينك

Lebanon 24
19-06-2022 | 06:32
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نشر مصمم الأزياء وسام شماس، زوج الممثلة والمذيعة باتريسيا قسيس، منشور له عبر حسابه على "فيسبوك" جاء فيه: 
"يا يسوع انا قلتلك من اول نهار صارت معنا حادثة يوان اني مستعد لهل الصليب احملو أد ما يكون صعب وحملتو و حاملو بفرح لاني هل أد بوثق فيك و بمشيئتك وانت يا رب بتعرف الساعة والوقت وحسباتك غير حساباتنا وبعرف كمان انك هزيت العالم ب يوان ورجّع كتير عالم عل الصلاة والإيمان وهيدي اكبر نعمة بس يلي بدي قلك يا انو يوان قبل ما هز العالم هزنا لالي ولإمو نضفنا من جوا عبى فينا الايمان  وملانا من الروح القدس تحتى نقدر نستقبل الرسالة يلي كلنا ثقة انو يوان رح يعطينا ياها من يسوع ونكون محضرين تننشرا ونمجّد اسم يسوع بكل الكون.يوان يا حبيب قلبو ل papiانت بطل بصمودك بقوة قلبك الطاهر نحنا ناطرينك يا رسول يسوع بشفاعة مار شربل و بونا انطون و جميع القديسين."
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يُشار إلى أن الطفل يوهان هو حفيد الممثل جان قسيس والد  باتريسيا وقد دخل في غيبوبة بعد سقوطه في أحد المسابح في مستيتا. 
 
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