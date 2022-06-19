نجم "باب الحارة" يعترف: العصمة بيد زوجتي

Advertisement

أكد الفنان السوري عباس النوري أنه لا يعد أيام وسنوات حياته رغم بلوغه عامه الـ 70، مؤكدًا بأن لكل مرحلة عمرية طاقتها الخاصة ورونقها المميز، مع عدم خجله من ذكر عمره الحقيقي على الإطلاق بل إنه يفتخر بكل شيء في حياته بما فيها من أخطاء وعيوب وتجارب كانت المسبب الرئيسي في تكوين قوته.وأعرب النوري عن محبته العميقة لزوجته الكاتبة السورية عنود الخالد، والدة ابنيه "ميار" و"رنيم"، وهي الحب الأول في حياته رغم وجود تجارب وعلاقات سابقة له، كما أنه أعجب بها من النظرة الأولى، ونفى وجود الغيرة لديها من معجباته.كذلك أكد استحالة تفكيره في الزواج من امرأة أخرى مرة ثانية، معلقا: "العصمة بيدها من زمان رافعلها الراية، بإيدها كل شي".وشدد على العلاقة المميزة التي تجمعه بأحفاده أطفال ابنته "رنيم"؛ إذ يتحول معهم لطفل صغير مشاغب في بعض الأحيان، ووصف ابنته بالأم العظيمة.ومن أسوأ الصفات الشخصية فيه حسب ما أورد العصبية والانفعال الشديد، كما أن أصعب موقف مر به هو إجباره على إكمال مسلسل مع مخرج أساء له دون التفكير في الانتقام منه مع إيمانه بقوة "الكارما".ونفى اتهامه بالإلحاد، بل قال إنه شخص علماني، بمعنى فصل الدين عن الدولة، مع نفيه التفكير في الانتحار مطلقا، كما أنه غير راضٍ عن الأعمال الكوميدية التي شارك فيها.