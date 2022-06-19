Advertisement

فنون ومشاهير

نجم "باب الحارة" يعترف: العصمة بيد زوجتي

Lebanon 24
19-06-2022 | 07:20
A-
A+
Doc-P-963571-637912454035536162.jpg
Doc-P-963571-637912454035536162.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الفنان السوري عباس النوري أنه لا يعد أيام وسنوات حياته رغم بلوغه عامه الـ 70، مؤكدًا بأن لكل مرحلة عمرية طاقتها الخاصة ورونقها المميز، مع عدم خجله من ذكر عمره الحقيقي على الإطلاق بل إنه يفتخر بكل شيء في حياته بما فيها من أخطاء وعيوب وتجارب كانت المسبب الرئيسي في تكوين قوته.
Advertisement

وأعرب النوري عن محبته العميقة لزوجته الكاتبة السورية عنود الخالد، والدة ابنيه "ميار" و"رنيم"، وهي الحب الأول في حياته رغم وجود تجارب وعلاقات سابقة له، كما أنه أعجب بها من النظرة الأولى، ونفى وجود الغيرة لديها من معجباته.

كذلك أكد استحالة تفكيره في الزواج من امرأة أخرى مرة ثانية، معلقا: "العصمة بيدها من زمان رافعلها الراية، بإيدها كل شي".

وشدد على العلاقة المميزة التي تجمعه بأحفاده أطفال ابنته "رنيم"؛ إذ يتحول معهم لطفل صغير مشاغب في بعض الأحيان، ووصف ابنته بالأم العظيمة.

ومن أسوأ الصفات الشخصية فيه حسب ما أورد العصبية والانفعال الشديد، كما أن أصعب موقف مر به هو إجباره على إكمال مسلسل مع مخرج أساء له دون التفكير في الانتقام منه مع إيمانه بقوة "الكارما".

ونفى اتهامه بالإلحاد، بل قال إنه شخص علماني، بمعنى فصل الدين عن الدولة، مع نفيه التفكير في الانتحار مطلقا، كما أنه غير راضٍ عن الأعمال الكوميدية التي شارك فيها.
 
(فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:17 | 2022-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:33 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-06-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-06-19
11:00 | 2022-06-19
10:51 | 2022-06-19
10:42 | 2022-06-19
10:24 | 2022-06-19
08:35 | 2022-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website